Hasan Yavuz Bakır: "Maalesef şanssızlık üzerimizdeydi" - Son Dakika

Hasan Yavuz Bakır: "Maalesef şanssızlık üzerimizdeydi"

10.04.2021 20:03

- Hasan Yavuz Bakır: "Maalesef şanssızlık üzerimizdeydi" Trabzonspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Oyunun son bölümünde aslında netice bulacak pozisyonlar da yakaladık ama maalesef şanssızlık üzerimizdeydi" dedi.

- Hasan Yavuz Bakır: "Maalesef şanssızlık üzerimizdeydi"

RİZE - Trabzonspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Oyunun son bölümünde aslında netice bulacak pozisyonlar da yakaladık ama maalesef şanssızlık üzerimizdeydi" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor, sahasında Trabzonspor'la golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrası basın mensuplarına konuşan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 1 puanın avantaj olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Bakır, "Bugün kazanmak istiyorduk. Aslında her şey de kazanmamız için müsaitti. Özellikle son haftalarda kaybettiğimiz puanlardan sonra ligde yeniden kritik döneme geldik ama maalesef kazanamadık. Oyunun son bölümünde aslında netice bulacak pozisyonlar da yakaladık ama maalesef şanssızlık üzerimizdeydi, bir topumuz direkten döndü. 1 puan en azından avantaj olarak değerlendirilebilir. İnşallah bundan sonra ki maçlarda, Antalya'da galibiyete uzanacağız ve galibiyet özlemimizi sona erdireceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Rakipten daha fazla pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum"

Rizespor'un, Trabzonspor karşısında daha net pozisyonları olduğunun altını çizen Bakır, "Biz bu maça kazanmak için çıkmıştık. Trabzonspor'un da haftalardır kazanamaması maçın önemini arttırdı. Bir Karadeniz derbisi, sportif anlamda önemli bir derbi niteliği taşıyor. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Net pozisyon anlamında rakipten daha fazla pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum. Sonuca varamadık. Djkovic'in şutu gol olsaydı yılın en iyi gollerinden bir tanesi olurdu. Baiano'nun pozisyonu vardı, bunları değerlendiremedik. En azından 1 puan için sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

Remy'nin uzun bir süre sonra yeniden sahalarda olmasının önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Hasan Yavuz Bakır, "Remy'nin özellikle dönmüş olması bizim için önemli ama maç eksiği var. Malum uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Oynadıkça daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hasan Yavuz Bakır: Maalesef şanssızlık üzerimizdeydi
Hasan Yavuz Bakır: Maalesef şanssızlık üzerimizdeydi
Hasan Yavuz Bakır: Maalesef şanssızlık üzerimizdeydi
Hasan Yavuz Bakır: Maalesef şanssızlık üzerimizdeydi

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Hasan Yavuz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasan Yavuz Bakır: 'Maalesef şanssızlık üzerimizdeydi' - Son Dakika Spor


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