Hasan Yavuz Bakır: "Sergen Hoca takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı" - Son Dakika

Hasan Yavuz Bakır: "Sergen Hoca takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı"

29.04.2021 01:02
Hasan Yavuz Bakır:

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç esnasındaki davranışlarının kendilerini rahatsız ettiğini dile getirerek "Takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı" dedi.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç esnasındaki davranışlarının kendilerini rahatsız ettiğini dile getirerek "Takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı" dedi.

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır maçın ardından yaptığı açıklamada maça beklenmedik şekilde kötü başladıklarını dile getirerek "30 dakika özellikle kötü bir oyun oynadık ve bu bize yakışan bir oyun değildi. Sonrasında zaman zaman oyuna ortak olduk ama maçın son bölümü hariç sahada ki görüntümüz bizi mutlu etmedi bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a yara da katar"

Futbolda iyi sonuç için her şeyin mubah olmadığını ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maçın içerisinde oyuna çok müdahil olduğunu sözlerine ekleyen Bakır, "Futbolda sonuç için her şey mubah değildir. Biz ev sahibi takımız, misafirperver olmakla ilgili bir ödevimiz, bir sorumluluğumuz, onu yerine getiriyoruz ama baktığımız zaman tribündeki hareketlere, özellikle Beşiktaş kulübesindeki hareketlere baktığımız zaman maç boyunca futbola hiç yakışmayan görüntüler gördük. Sergen Hoca'nın maç boyunca sahanın içerisinde maçı bitirmiş olmasına rağmen hakemin bu konuda duyarsız olması kabul edilebilir bir şey değil. Bizim hocamız az bir müdahale ettiği zaman sarı kart görebiliyor, 90 dakika boyunca oyuna her türlü müdahaleyi yapan, oyun içerisinde hakemle sürekli diyalogda olan Sergen Hoca'nın maçı kartsız bitirmiş olması, hakemin buna göz yumması kabul edilebilir değil. Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yeri istila edercesine, gittiğin her yerde kuralları ihlal edercesine, sadece benim düşündüğüm doğrudur dercesine davranmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz, futbol sempatisini ortadan kaldırır. Anlayışı, saygıyı, fair play ruhunu ortadan kaldırır. Tebrik ediyoruz rakibi kazandı ama maçın geneline baktığımızda futboldan keyif alınmasını engelleyecek, futbolda sempatiyi ortadan kaldıracak bir çok hareket gördük. Sergen Yalçın'ı ülkede binlerce insan seviyor, rakibe karşı bu kadar saldırıyor olmasının, rakibi bu kadar küçümsüyor olmasının bir anlamı yok. Bu hiç kimseye bir şey katmaz. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a yara da katar" şeklinde konuştu.

"Hakem baskı altında kaldı"

Hakem Abdülkadir Bitigen'in karşılaşmada baskı altında olduğunu düşündüklerini de vurgulayan Bakır "Hakem de hafta içi yapılan eleştirilerin gölgesinde kaldı ve bugün her ne olursa olsun hem Beşiktaş kulübesine hem de sahadaki oyuncuların anlamsız tepkilerine ayak uydurdu. Her bağıran faul aldı, her hakeme sitem eden Rizespor aleyhinde pozisyon almasını başardı. Bu üzücü, Türk futbolu 20 yıldır bunlarla uğraşıyor. Türk Futbolu bunlarla uğraşarak bir yere varamaz. Bunlar kurtulmamız gereken prangalardır, kurtulmazsak hala Avrupa'daki diğer takımları seyrederiz. Şampiyonluğa giden takım her türlü takır takır oynar, sahada çabasını sarf eder ama futbol dışı kurallara bu kadar başvurmaya, ihtiyaç duymaya gerek yok. Sergen Hoca Baiano ile tartıştı, herkese laf soktu, takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı. Rizespor'un oyuncuları üzerinde etki etti" dedi. - RİZE

Sergen Yalçın, Yavuz Bakır, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasan Yavuz Bakır: 'Sergen Hoca takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış         
00:29
Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler         
23:45
Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler         
23:02
Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı         
21:48
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 01:24:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasan Yavuz Bakır: "Sergen Hoca takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement