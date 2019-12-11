Hasan Yavuz Bakır: Sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız - Son Dakika
Son Dakika Spor Hasan Yavuz Bakır: Sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız - Son Dakika Spor

Hasan Yavuz Bakır: Sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, önceki gün kritik bir karar alarak Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapmıştı.

Hasan Yavuz Bakır: Sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, önceki gün kritik bir karar alarak Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapmıştı. Bu yapılan değişikliği Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendiren Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan


Yavuz Bakır, şunları söyledi;


"Kulüplerin Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümde yapılan değişiklikle 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltildi. Bu uygulama sonrasında Çaykur Rizespor için değişen bir şey olmayacak. Çünkü biz sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz."


Türkiye Futbol Federasyonu, Yavuz Bakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:25 
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YORUMLAR (1)
  • YUNUS KORKMAZ-VIYANA-AVUSTURYA: rize spor futbolcularda yüzde otuz bile kondisyon yokunun tedbirini almayacakmisiniz şimdiden.kasimpasa maçına başarılar dilerim. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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