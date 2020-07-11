Hasan Yeşilbudak: "Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi" - Son Dakika

Hasan Yeşilbudak: "Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi"

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Hasan Yeşilbudak, sarı-lacivertli formayı giymenin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Hasan Yeşilbudak, sarı-lacivertli formayı giymenin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Hasan Yeşilbudak, "Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi. İçimdeki çubuklu sevgisi beni Fenerbahçe'ye getirdi. Kendimi çubuklu içerisinde, taraftarların önünde hayal ederek yeni sezonu büyük heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki oyuncularla daha önce farklı takımlarda birlikte oynadığını da aktaran Hasan Yeşilbudak, "Önümüzdeki sene zor olacak. Ligdeki takım sayısı arttı. Yoğun bir tempo bizi bekliyor ama biz profesyonel oyuncular böyle dönemlere alışığız. Atlatabileceğimizi ve tüm kulvarlarda kupaya ulaşabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli takımın yeni ön liberosu, başantrenör Erkan Toğan'la ilgili olarak ise, "Hocamız bizim çocukluğumuzun idolüdür aslında, onun maçlarını izleyerek büyüdük. Onunla birlikte çalışacak olmaktan çok mutluyum. Umarım birlikte büyük işlere imza atarız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hasan Yeşilbudak: 'Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi' - Son Dakika Spor
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