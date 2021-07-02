Hasanağa'da 12 yıllık tapu meselesi çözüldü - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi, 1/1000 ölçekli Hasanağa Köyiçi ve Villa Bölgesi Uygulama İmar Planındaki şuyulandırma çalışmalarını tamamlayarak bin 27 parseldeki bin 110 hak sahibine tapularını dağıttı.

Nilüfer Belediyesi Hasanağa Mahallesi'nde 12 yıldır süren imar sorununu çözüme kavuşturdu. 2009 yılında başlanan imar planı çalışmaları tamamlanarak, bin 27 parseldeki bin 110 hak sahibine düzenlenen törenle tapuları dağıtıldı. Belediye Başkanı Turgay Erdem, 12 yıldır süren meselenin çözülmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bölge halkının taleplerine kulak verdiklerini söyleyen Turgay Erdem, "Yapılan çalışma Nilüfer Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilerek imarlı tapular çıkarıldı. Böylelikle Hasanağa Mahallesi'nde plan dahilindeki bütün parsellerin, imarlı tapu haline gelmesi sağlandı. Bu bölgede toplam bin 27 parselde işlem yapıldı, yaklaşık 2 bin kişiyi ilgilendiren bir uygulamayı gerçekleştirdik. Böylece toplam bin 110 kişiye tapu dağıtıyoruz. Bu uygulama ile imar planı dahilindeki bütün parselleri imar parseli haline getirerek ruhsat alınabilir ve inşaat yapılabilir duruma getirdik. Ayrıca mahallemizdeki imar planı içerisinde bulunan yollar ve kamusal alanlar resmiyet kazanmış ve bundan sonra mahallemize yapılacak hizmetlerin önü açılmış oldu. Resmi tapularınızın hepinize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından tapular hak sahiplerine dağıtıldı. - BURSA