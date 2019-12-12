Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulacak - Son Dakika Ekonomi

Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulacak

7 saat önce

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulması için çalışma başlatıldı.

Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulacak, System.String[]

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulması için çalışma başlatıldı.


Türkiye'de biber üretimi açısından ilk 2'inci sırada bulunan Hasancalı köyünde Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulması için çalışmalar sürerken, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehet Yalçın, İl Genel, Meclis üyeleri, İmar Müdürü ve Teknik ekipleri, Hasancalı Köyünde"Sınırlı Sorumlu Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi" İmar planı için incelemelerde bulundular. Burada Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi yapılması için 1/1000 ölçekli 1/1500 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılacak. - KİLİS

Musabeyli, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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