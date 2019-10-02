Son Dakika Haberleri: Hasancalı köyünün yolu asfaltlanıyor
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Hasancalı köyünün yolu asfaltlanıyor

1 saat önce

Kilis'i Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, yapımı tamamlanmak üzere olan Hasanacılı köyünün yolunda incelemelerde bulundu.

Hasancalı köyünün yolu asfaltlanıyor, System.String[]

Kilis'i Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, yapımı tamamlanmak üzere olan Hasanacılı köyünün yolunda incelemelerde bulundu.


Kaymakam Sertaç Kırçuval, Kilis İl Genel Meclis Başkanın Şıhmehmet Yalçın, İl Genel Meclis Üyesi Hasan Bozkurt ile birlikte Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı Köyünde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Hasancalı köyünün kısa süre içerisinde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanacağı bildirildi. - KİLİS

Hasan Bozkurt, Musabeyli, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
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