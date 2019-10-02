Hasancalı köyünün yolu asfaltlanıyor
1 saat önce
Kilis'i Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, yapımı tamamlanmak üzere olan Hasanacılı köyünün yolunda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
Kilis'i Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, yapımı tamamlanmak üzere olan Hasanacılı köyünün yolunda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Sertaç Kırçuval, Kilis İl Genel Meclis Başkanın Şıhmehmet Yalçın, İl Genel Meclis Üyesi Hasan Bozkurt ile birlikte Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı Köyünde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Hasancalı köyünün kısa süre içerisinde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanacağı bildirildi. - KİLİS
CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı Adnan Oktar'dan kadın sanıklara: Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı Netflix logolu USB'lerle kurum bilgisayarlarını ele geçiriyorlar Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu