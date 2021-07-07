Hasaneyn Yasakdüzü Spor Kompleksi için finans desteği protokolü

Gölcük'e inşa edilecek olan Hasaneyn Yasakdüzü Spor Kompleksi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın finans desteği protokolü imzalandı.

Gölcük Belediyesi, spor ve tesisleşme için çalışmaya devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Hasaneyn Yasakdüzü mevkiinde hizmete sunulması planlanan spor kompleksinin önemli bir bölümünün finansmanını sağlayacak protokolünü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladı.

İlçenin spor ve tesis alanındaki gelişmeleri için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Sezer,"Hasaneyn Yasakdüzü mevkiinde yapmayı planladığımız spor kompleksinin önemli bir bölümünün finansmanını sağlayacak protokolü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladık. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında verdiği desteklerden dolayı, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e, İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş'e, Milletvekilimiz Sayın Mehmet Akif Yılmaz'a hemşehrilerim adıma çok teşekkür ederim. İlçemizin spor ve tesisleşme alanındaki gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ