Hasaneyn Yasakdüzü Spor Tesislerinin ihalesi 29 Eylül'de - Son Dakika

Gölcük Hasaneyn Yasakdüzü mevkiinde, 157,8 dönüm alan üzerinde yapılacak spor tesislerinin canlı yayınlanacak ihalesi, 29 Eylül Çarşamba günü saat 11.30'da yapılacak.

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçiyoruz. Hasaneyn Yasakdüzü mevkiinde, Orman Bakanlığı'nın tahsisi ile 157,8 dönüm alanda yapmayı planladığımız spor tesislerinin canlı yayınlanacak ihalesini 29 Eylül'de saat 11.30'da yapacağız. İhale kapsamında çim futbol sahası ve 480 kişilik tribün, soyunma odaları, futbol sahasının etrafında 7 metre eninde tartan koşu pisti, çim güreş Sahası ve 480 kişilik tribün, aydınlatmalar, 1300 metre uzunluğunda orman içi yürüyüş parkuru ve otopark yapılacaktır" dedi.

Başkan Sezer, projeye katkı sunan kurumlara da teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ