Hasankadı beldesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkez ilçeye bağlı Hasankadı beldesi karantina altına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Sinan Güner başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bazı kararlar alındığı aktarılarak, "29 Mart'ta İstanbul ile çevre il ve ilçelerden 111 kişinin gelmiş olması, önceki gelenlerin zorunlu ev izolasyonuna riayet etmemeleri ve ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin artması nedeni ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri gereğince ilimiz merkez ilçeye bağlı Hasankadı beldesinin ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına, beldeye giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Karantina kararına uymayanlara TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında adli ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari işlem yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, alınan kararların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine karar verildiği kaydedildi.