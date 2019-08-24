Hasankeyf-2 Köprüsü'nde sona gelindi

Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamında yapımına başlanan Hasankeyf-2 Köprüsü gelecek ay hizmete açılacak.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Hasankeyf İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Yeni Hasankeyf Yerleşim Yeri Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ilısu Barajı ve HES projesi çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, baraj göl havzasından etkilenecek yerleşim yerlerinde yürütülen çalışmaların koordineli şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Yapımında sona gelinen Hasankeyf-2 Köprüsü'nün gelecek ay sonunda tamamlanacağını belirten Şahin, köprünün hizmete sunulmasıyla birlikte mevcut kara yolunun ulaşıma kapatılacağını söyledi.

8 Ekim'den itibaren tarihi Hasankeyf ilçe merkezinin trafiğe kapatılacağını aktaran Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Yeni yol ulaşıma açılınca, eski Hasankeyf yolu trafiğe kapatılacak. Bu tarihten sonra eski yerleşim yerinde artık herhangi bir trafik olmayacak. Yeni yolun açılmasıyla beraber eski yerleşim yerini tamamen güvenlik çemberine alacağız. Her türlü hırsızlık ve benzeri olaylara karşı giriş ve çıkışlara izin verilmeyecek. Bu nedenle vatandaşlarımızın tüm planlarını kara yolu takvimine uygun şekilde yapmaları gerekiyor."

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Ilısu DSİ 16'ncı Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı ve Karayolları 9'uncu Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan'ın da katıldığı toplantının ardından Hulusi Şahin, yapımı tamamlanan 100 yataklı Hasankeyf Uygulama Oteli'nde de incelemede bulundu.