Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti
1 saat önce
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, eylül ayının sonunda tek yönlü hizmete açılacak.
Batman
'ın Hasankeyf
ilçesinde inşa edilen ve Türkiye
'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, eylül ayının sonunda tek yönlü hizmete açılacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:22
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