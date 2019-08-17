Son Dakika Haberleri: Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti
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Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti

1 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, eylül ayının sonunda tek yönlü hizmete açılacak.

Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti, System.String[]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, eylül ayının sonunda tek yönlü hizmete açılacak.
Hasankeyf, Türkiye, Batman, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:22 
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