Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi - Son Dakika
Üye Girişi

Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi

22.04.2022 22:27

- Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sürekli çalışmaların olduğunu belirten Kaymakam Şenol Öztürk, destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara geldiğini, ilçenin taşında sürecinin en önemli noktası tarihi eserler, kültürel mirasın olduğunu...

- Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sürekli çalışmaların olduğunu belirten Kaymakam Şenol Öztürk, destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara geldiğini, ilçenin taşında sürecinin en önemli noktası tarihi eserler, kültürel mirasın olduğunu ve bunların yeni yerlerine ulaştırıldığını dile getirdi.

Yeni yerlerine taşınan tarihi eserlerin çevre düzenlemelerinin yapıldığını aktaran Öztürk, çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini bir yıla kadar bu çalışmaların bitmesiyle birlikte Hasankeyf'in müthiş bir destinasyon merkezi haline geleceğini söyledi. Öztürk, "Büyük bir çalışma burası çevre düzenlemesi yaptığınız zaman o peyzajı, o aksları yürüyüş mekanları, yeşil alanlarını oluşturduğunuz zaman, o tarihi eserlerin değeri ve kıymeti daha da bir artacak. İnşallah bir yıl sonra onlar bittiği zaman Hasankeyf yüzde yüze ulaşmış bir şekilde hizmete girmiş olacak. Zaten yerleşim alanları ile ilgili bir problem kalmadı. Mekanlar, alanlar, evler taşınmalar bitti. Altyapı üst yapı problemleri tamamlandı. İnşallah o eserlerin taşındığı yerler bittiği zaman da Hasankeyf yüzde yüz bitmiş olacak" diye konuştu.

Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi
Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi
Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi
Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi

YORUMLAR
500
Batman'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı Batman'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı

Şenol Öztürk, Hasankeyf, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki ara buluculukta özel rolü var
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 22:33:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement