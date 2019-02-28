Hasankeyf Devlet Hastanesi Hizmete Açıldı

Hasankeyf Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Hasankeyf Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.



Batman İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaklaşık 10 milyon liraya mal olan hastanenin hizmete başladığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Hastane bünyesinde 5 poliklinik ile hizmet vermeye başlayan ve kapalı 5 bin 896 metrekare büyüklüğüne sahip hastane 25 yatak kapasiteli. Hastanede 3 uzman, 3 pratisyen hekim, 20 sağlık personeli, 15 destek personeli olmak üzere 41 personel ile hizmet verilmektedir. E1 rolündeki hastanemiz bugün itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. İlçede yaşayan vatandaşlarımız sağlık hizmetlerini eksiksiz bir şekilde artık alacak."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor

Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi

Son Dakika! Balçova Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı, İtiraz Üzerine Düşürüldü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile Yaşadıkları Gerilimin Düşürülmesi İçin Erdoğan'la Görüşecek