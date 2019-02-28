Son Dakika Haberleri: Hasankeyf Devlet Hastanesi Hizmete Açıldı

Hasankeyf Devlet Hastanesi Hizmete Açıldı

17 dakika önce

Hasankeyf Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Hasankeyf Devlet Hastanesi Hizmete Açıldı, System.String[]
Hasankeyf Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaklaşık 10 milyon liraya mal olan hastanenin hizmete başladığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Hastane bünyesinde 5 poliklinik ile hizmet vermeye başlayan ve kapalı 5 bin 896 metrekare büyüklüğüne sahip hastane 25 yatak kapasiteli. Hastanede 3 uzman, 3 pratisyen hekim, 20 sağlık personeli, 15 destek personeli olmak üzere 41 personel ile hizmet verilmektedir. E1 rolündeki hastanemiz bugün itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. İlçede yaşayan vatandaşlarımız sağlık hizmetlerini eksiksiz bir şekilde artık alacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:13 Kaynak: AA

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