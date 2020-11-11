- Hasankeyf'e 14 bin ağaç toprakla buluştu - Son Dakika

- Hasankeyf'e 14 bin ağaç toprakla buluştu

11.11.2020 16:49

- Hasankeyf'e 14 bin ağaç toprakla buluştu Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 14 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

- Hasankeyf'e 14 bin ağaç toprakla buluştu

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 14 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Hasankeyf ilçesindeki etkinliğe Vali Hulusi Şahin, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, STK başkanları ile Hasankeyf ilçe yöneticileri katıldı. Etkinlikte Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi kapsamında 6 bin, Toprak Muhafaza Erozyon Kontrolü Projesinde de 8 bin olmak üzere toplam 14 bin ağaç toprakla buluştu.

Etkinlikte konuşan Vali Şahin, geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 11. ayın 11. günü saat 11.11'de ülke genelinde tüm il ve ilçelerde Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini, bu sene 2. etkinliği Hasankeyf'te gerçekleştirdiklerini söyledi. Bundaki amacın Ülkenin yeşillenmesi olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, bu etkinliğin özelde Hasankeyf'te olmasının nedenini anlattı. İlçenin bir dönüşüm yaşadığını belirten Vali Şahin, "Hasankeyf'in dönüşüm ve gelişiminde tek eksik kalmış olan yeşil alandı. Biz de Milli Ağaçlandırma Gününde tam da buradan bir mesaj veriyoruz. Evlerimizi taşıdık, yeni bir şehir kurduk, ağaç ise birden olmuyor onu da yapacağız. Bugün burada iş makinaları taşocaklarının bozduğu yerde zemindeki kayalıkları delip içine toprak koyacak ve o çorak yeri de ağaçlandırmak için çaba verilmektedir. En zor ağaçlandırmayı yapıyoruz, kayayı delip ağaç dikiyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurumlar ve herkes daha yeşil bir Batman ve daha yeşil bir Hasankeyf için çalışıyor. Hedefimiz bugünün sloganı gibi 'bugün fidan yarın nefes' çabasıdır" dedi.

Ağaçlandırmanın ve ağacın önemini vurgulayan Vali Şahin, yetişkin ve olgunlaşmış bir ağacın yapraklarıyla beraber bir sezon boyunca 10 insanın tükettiği oksijeni sağladığını ifade etti. Vali Şahin, 10 dekarlık bir ağaçlık alanda tüketilen karbondioksitin bir aracın 42 bin kilometrede salgıladığı karbondioksite eşdeğer olduğunu vurgulayarak, "Yani ağaç ve yeşillik bize nefes oluyor. Nefesimiz ancak ağaçlarla olur. Bu hususta orman fakiri bir şehirde yaşıyoruz. O yüzden çok çalışmamız lazım. Batman ve özelde de Hasankeyf'i yeşil örtüye kavuşturmamız lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

- Hasankeyf'e 14 bin ağaç toprakla buluştu
- Hasankeyf'e 14 bin ağaç toprakla buluştu
- Hasankeyf'e 14 bin ağaç toprakla buluştu
- Hasankeyf'e 14 bin ağaç toprakla buluştu

Hasankeyf, Batman, Kasım, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Hasankeyf'e 14 bin ağaç toprakla buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşulduğu canlı yayında uyukladı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir         
17:12
Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi         
16:37
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam         
16:15
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı         
15:02
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi         
14:07
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu         
11:31
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 17:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Hasankeyf'e 14 bin ağaç toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei