Son Dakika Haberleri: Hasankeyf'e bağlı 2 köyde sokağa çıkma yasağı
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Hasankeyf'e bağlı 2 köyde sokağa çıkma yasağı

2 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı iki köyde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon faaliyetleri kapsamında dışarı çıkma yasağı ilan edildi.

Hasankeyf'e bağlı 2 köyde sokağa çıkma yasağı, System.String[]
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı iki köyde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon faaliyetleri kapsamında dışarı çıkma yasağı ilan edildi.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada Hasankeyf ilçesinin Kelekçi ve Kayıklı köylerinde, terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önem taşıdığı kaydedildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
PKK, Batman, Hasankeyf, 3. Sayfa
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