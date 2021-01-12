Hasankeyf'e Kent Meydanı yapılıyor - Son Dakika

Hasankeyf'e Kent Meydanı yapılıyor

12.01.2021 17:39
Hasankeyf'e Kent Meydanı yapılıyor, System.String[]

Hasankeyf ilçesinde 10 bin metrekare alanda Kent Meydanı yapılıyor.

Hasankeyf ilçesinde 10 bin metrekare alanda Kent Meydanı yapılıyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Devlet Su İdaresi (DSİ) iş birliğiyle 10 bin metrekare alanda Kent Meydanı oluşturulacak.

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Kent Meydanı'nın yaz mevsiminde bitirilerek vatandaşların kullanımına açmayı planladıklarını belirtti.

Bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirdiklerini, bu değişim ve dönüşüm esnasında zaman zaman ihtiyaçlar hasıl olduğunu kaydeden Öztürk, bu ihtiyaçlardan birinin Kent Meydanı olduğunu bildirdi.

Öztürk, şöyle konuştu:

"Gerek tören alanımızın olmaması gerek insanların gezip dolaşabileceği ferah bir ortamın olmaması bu projeyi zorunlu kıldı. TOKİ ve DSİ iş birliğinde ilçemizin mimarisine ve bölgenin dokusuna uygun yaklaşık 10 bin metrekare alanı kapsayan Kent Meydanı projesi oluşturuldu. Proje oturma ve seyir basamakları, yaya köprüleri, anıt, kent mobilyaları, tematik bitkisel düzenlemeler, sosyal donatı ve ticari ünitelerden oluşuyor. Projenin hayata geçmesinde ilçemize desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere TOKİ, DSİ yetkililerine, Sayın Valimize, milletvekilimize, belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade ederim. İlçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Şenol Öztürk, Hasankeyf, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasankeyf'e Kent Meydanı yapılıyor - Son Dakika


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