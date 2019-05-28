Hasankeyf'in 2 köyünde sokağa çıkma yasağı
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BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalındaki 2 köyde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:13 Kaynak: DHA
BATMAN'ın Hasankeyf
ilçesi kırsalındaki 2 köyde, terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik Hasankeyf ilçesinde düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Kelekçi ve Kayıklı köylerinde bu sabah itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, " Batman
'ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi ve Kayıklı köylerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 28 Mayıs 2019 Salı günü 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.
- Batman
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