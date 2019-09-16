Son Dakika Haberleri: Hasankeyf'in Mezarları da Taşınıyor
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Hasankeyf'in Mezarları da Taşınıyor

1 saat önce

Batman'ın Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak olan tarihi Hasankeyf İlçesinde tarihi eserlerden sonra mezarlar da taşınmaya başlandı.

Batman'ın Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak olan tarihi Hasankeyf İlçesinde tarihi eserlerden sonra mezarlar da taşınmaya başlandı. Yüzlerce mezardaki kemikler, yakınlarının hüzünlü bakışları arasında yeni mezarlarına taşınıyor

Hasankeyf'in Mezarları da Taşınıyor

Hasankeyf, Batman, Ilısu, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:01 
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