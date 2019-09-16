Hasankeyf'in Mezarları da Taşınıyor
1 saat önce
Batman'ın Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak olan tarihi Hasankeyf İlçesinde tarihi eserlerden sonra mezarlar da taşınmaya başlandı.
Batman'ın Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak olan tarihi Hasankeyf İlçesinde tarihi eserlerden sonra mezarlar da taşınmaya başlandı. Yüzlerce mezardaki kemikler, yakınlarının hüzünlü bakışları arasında yeni mezarlarına taşınıyor
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:01
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