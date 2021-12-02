Hasankeyf Kalesi yeniden turizme açıldı - Son Dakika

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün çalışmaları nedeniyle 2012'den bu yana kapalı olan Hasankeyf Kalesi, yeniden ziyaretçilere açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, yaptığı yazılı açıklamada, Hasankeyf tarihi yerleşkesi 1. etap güzergahındaki çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Hazırladıkları projenin Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Valilik ve İl Özel İdaresi desteğiyle hayata geçirildiğini aktaran Aslanlı, "Kaledeki yürüyüş yolları yabani otlardan temizlendi. Kültürel yapıların bilgilerinin yer aldığı panolar yerleştirildi. Aynı zamanda yürüyüş güzergahı üzerinde yönlendirme levhaları ve çöp kutuları gerekli yerlere monte edildi." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar sayesinde Hasankeyf Kalesi'ne ziyarette bulunacak yerli ve yabancı turistlerin alanı rahatlıkla gezebileceğini vurgulayan Aslanlı, Hasankeyf Kalesi'nde bulunan Büyüksaray yapısında da restorasyon çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Vali Hulusi Şahin'in destekleriyle turizm yatırımlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Aslanlı, bazı projeler üzerinde de çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.