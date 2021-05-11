Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, tavukçuluk tesislerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle oluşturulan yüzde 70 hibe destekli tavukçuluk tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıyla ortaklaşa yürüttükleri Salma (Gezgin) Tavukçuluk Projesi kapsamında ilçeye bağlı İncirli köyünde 2 ve Üçyol köyünde de 1 olmak üzere toplam 3 tesis yaptıklarını belirtti.

Her tesiste 500 toplamda 1500 yumurtacı tavuk bulunduğunu kaydeden Öztürk, "Amacımız 3 tesiste günlük en az bin yumurta elde etmek. Tesislerimizin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zeki Kaplan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy, yüklenici firma ve hak sahipleri de yer aldı.