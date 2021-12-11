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Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu - Son Dakika

Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu

11.12.2021 11:04

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda, 3 bin yıl öncesine kadar uzanan bulgulara ulaşıldı.

MUHYEDDİN BEYCA - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda, 3 bin yıl öncesine kadar uzanan bulgulara ulaşıldı.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki Hasankeyf Kalesi'nde 3. dönem arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal başkanlığında uzman bir ekip tarafından yürütülen kazıda, 3 bin yıl öncesine ait bulgulara rastlandı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Zekai Erdal, AA muhabirine, 3. dönem kazı çalışmalarının 8 Temmuz'da başladığını, 5 noktada kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kazılar kapsamında Osmanlıların son dönemine ait 25 mezarın kaldırıldığını ve zeminde yaklaşık 2 metre derine inildiğini anlatan Erdal, Eyyubiler döneminde kullanılan sarayın kuzey cephesinin ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Kazılar kapsamında Demir Çağ dönemine ait bir at figürü bulduklarını aktaran Erdal, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl yapılan kazıda bulduğumuz en eski eserimiz Demir Çağ dönemiyle tarihlendirebileceğimiz bir at figürüdür. At figürü milattan önce (M.Ö.) 6. yüzyıldan öncesiyle tarihlendirilmektedir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez ile yaptığımız görüşme neticesinde, bulmuş olduğumuz at figürünü M.Ö. 6. yüzyıl öncesiyle tarihlendirmektedir. Bu bağlamda bulmuş olduğumuz figürü M.Ö. birinci bine Demir Çağa tarihlemek mümkündür. Bundan dolayı da Hasankeyf Kalesi için 3 bin yıl öncesine kadar indiğimizi söyleyebiliriz."

Çift başlı kartal motifi

Kazılarda, Anadolu Selçuklu döneminde karşılaşılan firuze renkli çinilerin yanı sıra kalıplama tekniğiyle yapılmış kapların da bulunduğunu dile getiren Erdal, bu kapların birinin üzerinde yer alan çift başlı kartal motifinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Başka yerlerde yapılan kazılarda, kaplama tekniğindeki örneklerde genellikle tek başlı kartalın bulunduğunu belirten Erdal, Hasankeyf'te çift başlı kartal motifli kabın bulunmasının önemli olduğuna işaret etti.

Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu
Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu
Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu
Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu
Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu
Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu
Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu
Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu
Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu

Hasankeyf Kalesi, Öğretim Üyesi, Hasankeyf, Batman, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3 bin yıllık at figürü bulundu - Son Dakika
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