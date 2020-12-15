- Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor - Son Dakika

- Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor

15.12.2020 13:58

- Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor Ilısu Baraj suları altında kalan Batman'ın tarihi antik kenti Hasankeyf'te tarih turizmiyle beraber su turizmi de hayata geçiyor.

- Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor

BATMAN - Ilısu Baraj suları altında kalan Batman'ın tarihi antik kenti Hasankeyf'te tarih turizmiyle beraber su turizmi de hayata geçiyor.

Ilısu Baraj suları altında kalan tarihi Hasankeyf'te su turizminin de yapılması için girişimlere başlandı. Hasankeyf'in hala tarihini koruduğunu belirten Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçenin 12 bin yıllık tarihe şahitlik yaptığını, birçok medeniyeti içinde barındırdığını ve hala bu özelliğinin devam ettiğini söyledi. Kaymakam Öztürk, Su gelinmesi birlikte alternatifler de artmaya başladı. Sadece tarih kültür turizmin yanında artık su turizmini de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu da büyük bir alternatif, turizmde alternatifleri oluşturamazsanız yerinizde saymak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla burada baraj gölünün oluşu, burayı yavaş yavaş cazibe merkezi yapıyor. Su altı dalışlarından tutun kanoya, jet-ski gibi birçok alternatif sizlerle beraber olacaktır. Zaten 29 Ekimde örneğini de göstermiş olduk. Aynı zamanda yeni Hasankeyf doğa sporlarını da içinde barındırıyor. Bunlarla ilgili fizibilite çalışmaları tamamlandı, doğa yürüyüşleri, vadi, tire kik güzergahlarımız var, kaya tırmanış güzergahlarımız var bütün bunları yine pratiğini 29 Ekimde Hasankeyf'te göstermiş olduk. Yine aynı şekilde bölgenin beklide büyük bir ilgi gösterdiği tekne turları hafta sonları özelikle yakın civardan Diyarbakır'dan, Batman'dan çevre ilerden gelen birçok turist bu faaliyete ciddi manada talep gösteriyor" dedi.

- Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor
- Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor
- Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor
- Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor

Hasankeyf, Turizmi, Batman, Baraj, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat - Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor - Son Dakika


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