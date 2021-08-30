Hasankeyf'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Hasankeyf'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Valilik, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Zafer Bayramının 99. yılı dolayısıyla Hasankeyf'te yamaç paraşütü, bisiklet turu, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, dalış, kano ve tekne gezintisi gibi etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Vali Hulusi Şahin, sporcuların ve vatandaşların bayramını kutladı. Burada konuşan Vali Şahin, "Geçen yıl yapmış olduğumuz bir zafer bayramı etkinliklerinin tekrarını bu yıl da yapıyoruz. Bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Planımız, hem Zafer Bayramını idrak etmek, içinde zafer yürüyüşünün olduğu doğa sporlarını burada ifa etmek, hem de Yeni Hasankeyf'in turizm potansiyelini kamuoyuyla paylaşmak. Hep beraber bir trekking rotamız var, bu rota doğrultusunda zafer yürüyüşü yapacağız. Bisikletçilerimiz 12 bin yıllık tarihin içerisinde pedal çevirecekler. Bunun dışında su ile ilgili faaliyetler var, biraz önce gördüğünüz gibi jet-ski ile dolaştılar. Ayrıca dalgıçlarımız var. Sabah saatlerinde ısının uygun olduğu dakikalarda yamaç paraşütçüleri Raman dağından buraya doğru uçtular. Biliyorsunuz buranın ismi Hısın Keyfa'dır. Hasankeyf Hısın Keyfa, yani kaya kale kelimesinden geliyor. Ayrıca kaya tırmanışı olacak. Sivil toplum kuruluşları, spor kulüplerimiz, gönüllüler, o faaliyetleri yerine getiriyorlar. Bu şekilde çok çeşitli etkinliklerle hem Hasankeyf'imizi tanıtmayı amaçlıyoruz hem de 30 Ağustos Zafer Bayramını idrak etme niyetindeyiz" dedi.