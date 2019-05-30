Son Dakika Haberleri: Hasankeyf'te 4 teröristin teslim olma anı görüntülendi
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Hasankeyf'te 4 teröristin teslim olma anı görüntülendi

2 saat önce

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde güvenlik güçlerince mağarada kıstırılan, aralarında, geçen yıl 8 askerin şehit olduğu saldırının faillerinin de bulunduğu PKK'lı 4 teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Hasankeyf'te 4 teröristin teslim olma anı görüntülendi, System.String[]
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde güvenlik güçlerince mağarada kıstırılan, aralarında, geçen yıl 8 askerin şehit olduğu saldırının faillerinin de bulunduğu PKK'lı 4 teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Hasankeyf ilçesinde jandarma özel ve polis özel harekat ekiplerinin katımıyla 28 Mayıs günü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kelekçi köyü kırsalındaki mağarada bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçleri teröristlere 'telsim ol' çağrısında bulundu. Bir süre sonra PKK'lı 4 terörist, mağaradan çıkarak teslim oldu. Teröristlerin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yapılan incelemede, teröristlerin 'Şiyar' kod adlı İ.A., 'Mahir' kod adlı U.T. ve  İran uyruklu 'Hemin' kod adlı H.O. ile Irak uyruklu 'Kemal' kod adlı K.Y. olduğu saptandı. 
Teröristlerden H.O. ile U.T'nin 4 Ekim 2018'de, Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyünde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 8 askerin şehit olduğu saldırının faili oldukları tespit edildi.
Teröristlerin saklandıkları mağarada güvenlik güçlerince yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen teröristlerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


- Batman
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:40 Kaynak: DHA
PKK, Batman, Hasankeyf, Güncel
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