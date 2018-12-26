Son Dakika Haberleri: Hasankeyf'te 611 Yıllık Minare Yeniden İnşa Ediliyor

Hasankeyf'te 611 Yıllık Minare Yeniden İnşa Ediliyor

1 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, yeni yerleşim alanına taşları sökülerek taşınan 611 yıllık minare, yeni yerinde inşa ediliyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, yeni yerleşim alanına taşları sökülerek taşınan 611 yıllık minare, yeni yerinde inşa ediliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin, baraj gölü sahasından çıkartılmasının ardından yeni yerlerinde güçlendirme ve inşa çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, taşları sökülerek Yeni Park Alanı'na taşınan ve 1407 yılında Süleyman Han tarafından inşa ettirilen Süleyman Han Camisi'nin 36 metre yüksekliğindeki minaresinin yeniden inşa çalışmasına başlandı.

Numaralandırılan taşların aslına uygun şekilde birleştirme çalışmalarının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Caminin bütün olarak taşınma imkanı bulunmadığı için minaresi, taşları sökülerek vinç yardımıyla indirilmiş, indirilen taşlar numaralandırılarak paletler üzerinde Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki geçici koruma alanına taşınmıştı. Daha sonra caminin kapısı ve çeşmesinin taşınma süreci tamamlanmıştı.

Hasankeyf ilçesinde, alandaki diğer tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde korunması ve bir örneğinin yapılması için gerekli çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:08 Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Batman, Hasankeyf, Kültür Sanat
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