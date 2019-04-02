Son Dakika Haberleri: Hasankeyf'te 698 Konutun Kura Çekimi Yapıldı

Hasankeyf'te 698 Konutun Kura Çekimi Yapıldı

8 dakika önce

Hasankeyf'te 698 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Hasankeyf'te 698 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında baraj sularından etkilendiği için yeni Hasankeyf yerleşkesinde yapımı tamamlanan 698 konut, Hasankeyf Spor Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura ile hak sahiplerine teslim edildi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Ilısu Barajı'nın dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin büyük maliyet ve emek sonucunda gerçekleştiğini vurgulayan Şahin, "Hasankeyf'te de dünyanın en büyük şehir, tarihi eser nakillerinden birini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Hasankeyflilerin yıllardır çile çektiğini belirten Şahin, bundan sonra ilçe halkının büyük projenin faydasını göreceğini kaydetti.

15 Mayıs'tan itibaren yeni yerleşkeye taşınma işleminin başlayacağını dile getiren Şahin, şunları belirtti:

"Bugün eksik çok görüyorsunuz ama bunlar süreç içerisinde hızla tamamlanacak. Çok güzel bir Hasankeyf'e kavuşacağız. Sadece yerleşim yerleri, sokakları, binaları güzel değil. Dantel gibi işlenmiş, planlanmış ve o tarihi eserlerin sunumuyla gerçekten büyük oranda turist çeken, dünyanın ilgi odağı olan bir Hasankeyf'e doğru gidiyoruz. Hasankeyf sadece Batman'ın değil, Türkiye'nin yüz akı olacak."

Şahin, Hasankeyf'in turizm merkezi olacağını ve parmakla gösterileceğini belirtti.

"Bu sene içinde inşallah suyu tutacağız"

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, proje ile yöre halkının büyük fayda göreceğini aktararak, "Bu sene içinde inşallah suyu tutacağız ve bir daha ki yılın başından itibaren de enerji üretimine geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı.

Kura sonrası evlerini gezen vatandaşlardan Adnan Aydınalp, yeni yuvalarına kavuşacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Ömrünün 49 metrekarelik evde geçtiğini belirten 80 yaşındaki Hasine Turhan da "Ömrümün sonunda güzel bir eve kavuştuk." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:08 Kaynak: AA

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