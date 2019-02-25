Son Dakika Haberleri: Hasankeyf'te At ve Katır Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Hasankeyf'te At ve Katır Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

20 dakika önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde at ve katır ateşli silahla vurulmuş halde bulundu.

Hasankeyf'te At ve Katır Silahla Vurulmuş Halde Bulundu, System.String[]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde at ve katır ateşli silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hasankeyf yeni yerleşim yerleşim yeri yakınlarında arazide at ve katırı yaralı halde gören vatandaşlar durumu Hasankeyf Belediyesine iletti.

Olay yerine gelen ekipler yaptığı ilk incelemede hayvanların silahla ateş edilmesi sonucu yaralandığını tespit etti.

Hasankeyf Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Yusuf Türk, hayvanların tedavisi için Dicle, Yüzüncü Yıl ve Harran üniversitelerindeki hayvan hastaneleri ile temasa geçtiklerini belirterek, "Üniversitelerden birine hayvanların intikallerini sağlayacağız. Tedavileri için gerekeni en kısa sürede yerine getireceğiz." dedi.


Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz de, hayvanlara silahla ateş edilmesine tepki göstererek, "Bu hayvanları bu hale getirmek vahşettir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor 5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı

Erdoğan'ı At Sırtında Dinleyecekti, Polisler İzin Vermedi Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:43:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasankeyf'te At ve Katır Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]