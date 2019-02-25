Son Dakika Haberleri: Hasankeyf'te Atlar Silahla Vuruldu

Hasankeyf'te Atlar Silahla Vuruldu

47 dakika önce

Batman'ın tarihi kenti Hasankeyf ilçesinde silahla vurulan iki at yaralandı.

Hasankeyf'te Atlar Silahla Vuruldu, System.String[]
Batman'ın tarihi kenti Hasankeyf ilçesinde silahla vurulan iki at yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, silahla vurulmuş olan atları gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Hayvanların tedavi edilmesi için harekete geçen yetkililer, ateşli silahla yaralanan iki atın en kısa sürüde tedavi edileceğini söyledi.

Hasankeyf'teki yeni yerleşim alanında silahla vurulmuş halde bulunan atlar vatandaşların tepkisine neden oldu. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:36 Kaynak: İHA

Batman, Hasankeyf, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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