Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

ILISU Barajı projesi kapsamında su altında kalacak Batman'ın tarihi Hasankey'te yaşayanlar, evlerinin ardından geride kalan mezarlarını da taşımaya başladı.

Dicle Nehri'nin geçtiği Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci olan 12,3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı, su tutmaya başladı. Baraj gölü havzasında bulunan Hasankeyf'teki tarihi 7 eser, 3 kilometre mesafedeki 3 bin dekarlık alana taşındı. Yeni yerleşim yerlerinde yaşama başlayan Hasankeyfliler, yakınlarının mezarlarını da taşımak için Devlet Su İşleri'ne başvurdu. Başvurular üzerine İmam Abdullah Zaviyesi'nin eski yerinin bitişiğindeki 200 yıllık mezarlıktaki 83 mezarın taşınmasına başlandı.

MEZARLARIN TAŞIDIĞINI GÖRENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu yılın sonunda tamamıyla su altında kalacak eski Hasankeyf'teki mezarlıktan alınan kemikler, kefenlenip tabuta yerleştirildikten sonra 3 kilometre mesafedeki yeni Hasankeyf'te kurulun mezarlığa, defnediliyor. DSİ tarafından özel bir firmaya yaptırılan mezar taşıma işi sırasında bazı aileler, duygu dolu anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.

'TALEPTE BULUNAN AİLELERİN MEZARLARI AÇILIYOR'

Kesmeköprü Köyü yakınındaki mezarlıkta 1000'den fazla mezar bulunduğuna işaret eden firma yetkilileri, taşıma işleminin talep doğrultusunda olduğunu söylediler. Günde ortalama 15 mezar taşıdıklarını anlatan firma yetkilileri, şu ana kadar 83 başvuru yapıldığını ifade ettiler. Firma yetkilileri, şu bilgileri verdi:

"DSİ, başvuran mezar sahiplerinin müracaatlarını alıyor. Talepte bulunan ailelerin mezarları açılıyor. Müracaatta bulunmayan ailelerin mezarlarına ise dokunulmuyor. Mezarları olan aileler eğer yaşadıkları yerlere mezarı götürmek istiyorsa, mezar açma ve defin işlemine karışmıyoruz. Resmi müracaatı olan ailelerin mezarları, kendilerinin gözetiminde açılıp,alınan kemikler Hasankeyf'in yeni yerleşim birimi yakınındaki yeni mezarlıkta toprağa veriliyor. Toplam 83 mezar taşınacak. Daha önce de İmam Abdullah Zaviyesi'ne bitişik eski mezarlıklar taşınmıştı. Bu mezarlık alanındaki mezarların büyük bölümü su altında kalacak."

'MEZARLARIMIZI YAŞADIĞIMIZ YERE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ'

Emekli öğretmen Sabri Tapkan da babası, annesi ve ablasına ait mezarları, su altında kalmamaları için taşıma başvurusunda bulunduğunu ifade ederek, "Mezarlarımızı yaşadığımız yere götürmek istiyoruz" dedi.