Hasankeyf'te çıkan yangında 2 bin dönümlük alan kül oldu - Son Dakika

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Çardaklı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 2 bin dönümlük alan kül oldu.



Çardaklı köyünde dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Batman Belediyesi, Hasankeyf Belediyesi ve Gercüş Belediyesi itfaiye ekipleri yangın alanına sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın nedeni ile 2 bin dönümlük alan küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN