Hasankeyf'te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Hasankeyf'te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı

30.12.2020 18:19
Hasankeyf'te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı, System.String[]

Hasankeyf Kaymakamlığınca salgından etkilenen esnafa 500-1000 lira arasında kira desteği verilmeye başlandı.

Hasankeyf Kaymakamlığınca salgından etkilenen esnafa 500-1000 lira arasında kira desteği verilmeye başlandı.

İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafın zor bir yıl geçirdiğini belirtti.

Bu nedenle pandemiden etkilenen esnafa bir nebze de destek olmak için 100 bin lira civarında bir destek sağlayacaklarını aktaran Öztürk, "Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, esnaflarımıza pandemiden etkilenme oranlarına göre 500-1000 lira olarak belirlediğimiz kira desteklerini bugün itibarıyla hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Şenol Öztürk, Hasankeyf, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasankeyf'te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı - Son Dakika


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