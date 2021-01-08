Hasankeyf'te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Hasankeyf'te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı

08.01.2021 17:10
Hasankeyf'te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı, System.String[]

Batman'ın Hasankeyf İlçe Kaymakamlığınca salgından etkilenen esnafa 500 ila bin lira arasında kira desteği verilmeye başlandı.

Batman'ın Hasankeyf İlçe Kaymakamlığınca salgından etkilenen esnafa 500 ila bin lira arasında kira desteği verilmeye başlandı.

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Türkiye'yi de etkileyen yeni tip korona virüs salgını nedeniyle esnafın zor bir yıl geçirdiğini belirtti. Bu nedenle pandemiden etkilenen esnafa bir nebze de destek olmak için 100 bin lira civarında bir destek sağlayacaklarını aktaran Kaymakam Öztürk, "Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, esnaflarımıza pandemiden etkilenme oranlarına göre 500 ila bin lira olarak belirlediğimiz kira desteklerini bugün itibarıyla hesaplarına yatırıyoruz" dedi. - BATMAN

Hasankeyf'te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı

Şenol Öztürk, Hasankeyf, Hisarcık, Batman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hasankeyf'te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi


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