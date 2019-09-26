Hasankeyf'te etkinlikler izne bağlandı

Hasankeyf Kaymakamlığı 26 Eylül-10 Ekim 2019 tarihleri arasında Hasankeyf'te yapılması planlanan gösteri ve yürüyüşleri izne bağladı.



Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 26 Eylül-10 Ekim 2019 tarihleri arasında gösteri ve yürüyüşlerin izne bağlandığı belirtildi. Açıklamada, "İlçemiz merkezinde resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni gibi türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması hem Polis hem de Jandarma sorumluluk bölgesinde mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır. İlçemiz dahilinde açık kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma el ilanı ve benzeri eylem etkinlikleri 26 Eylül-10 Ekim 2019 tarihleri arasında, gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kamera gibi araçlarla kayıt altına alınabilecektir" denildi. - BATMAN