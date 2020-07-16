Hasankeyf'te tekne turları, kano ve su altı sporları yapılacak - Son Dakika

Hasankeyf'te tekne turları, kano ve su altı sporları yapılacak

Hasankeyf'te tekne turları, kano ve su altı sporları yapılacak Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı suyu altında kalan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te tekne turları, kano, su altı sporları ve su üstü festivalleri yapılması için çalışma başlatıldı.

Hasankeyf'te tekne turları, kano ve su altı sporları yapılacak

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BATMAN - Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı suyu altında kalan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te tekne turları, kano, su altı sporları ve su üstü festivalleri yapılması için çalışma başlatıldı.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajının yapılması ile birlikte sular altında kaldı. Tarihi yapıların yeni Hasankeyf'e taşınmasının ardından bölgede tekne turları, kano ve su altı sporlarının yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, öneri raporu hazırladıklarını söyledi. Öneri rapor doğrultusunda meclis kararı alınarak buradaki işletmelerin ihaleyle verilmesinin gündemde olduğunu belirten Kaymakam Koç, "Burada tekne turlarının olmasına ve gelen ziyaretçilerin seyahatlerini disiplinli bir şekilde yapmaları için belediyemiz gerekli işlemleri yapacak. Buradaki işlerin aksayan yönlerini de önümüzdeki sezonun başlangıcına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Tekne turlarımızla birlikte gelecek olan ziyaretçilerimiz kale bölgesine geçecekler, buradaki tarihi eserlerimizi ziyaret etme fırsatı bulacaklar. 2016 yılından sonra akamete uğrayan kazı çalışmalarımızın Cumhurbaşkanımızdan alacağımız onay birlikte yeniden başlamasıyla beraber eski Hasankeyf'in yukarı kale bölümünde ziyaretçiler burada gezebilecekler. Kazı çalışmaları da başlayacaktır" dedi.

"İlk aşama olarak su üstü faaliyetleri başlatacağız"

Teknelerde kullanılacak usullerin neler olması gerektiğine yönelik olarak valiliğin hazırlamış olduğu yönetmeliğin ilgili yerlere gönderildiğini aktaran Kaymakam Koç, "Onların da bunlarla ilgili gerekli karar aşamalarını tamamladıklarını müteakiben ziyaretçilerimiz hem güvenlik hem estetik konfor açısından güzel seyahat deneyimleme fırsatını geçirecekler. Böylelikle biz buradaki turizm faaliyetlerinin ilk aşamasını su üstü faaliyetleri olarak başlatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu senenin sonuna doğru su üstü festivalini planlıyoruz. Su sporlarına ilişkin bu festival ile birlikte planlarımız projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Burada bir kayıkhane tesis etmeyi yine kıyının uygun bir açıklığında havuz tesis etmeyi planlıyoruz. Buralarda yelken sporları, kano ve diğer su sporları yapılabilecek" diye konuştu.

Tekne turları yapılacak

Hasankeyf'e gelen ziyaretçilerin tekne turlarının kısa, orta ve uzun mesafelerde yapılmasını planladıklarını dile getiren Kaymakam Koç, "Önümüzdeki yıllarda tesisleşme ve diğer işlerinde bitirildiğinde özelikle su altında kalan 1960'larda yapılmış olan eski Hasankeyf'i görmek isteyen dalgıçlarımızı yine bu su altında kalmış koruma altına alınmış tarihi eserlerimizi ziyaret etmek isteyen dalış turizm meraklarını önümüzdeki yıllarda ağırlamayı planlıyoruz. Doğa sporları anlamında yine projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki güzergah tespitleri ve uzman kulüplerinde yardımıyla burada bir rota oluşturma sürecini hep beraber gerçekleştireceğiz. Özelikle buradaki doğa sporlarının farklı bir boyutu olan yamaç paraşütü pilotlarının geçen haftalarda yaptığı etkinlikleri birlikte gördük. Bunlarda farklı bir boyut olarak turizmin farklı bir halkasını meydana getirecek ve daha artarak devam etmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Özelikle Dicle Vadisinin tarihi kültürel yapısının yanında doğal güzelliklerinde görülmeye değer. Burada gelen ziyaretçilerimizin tekne turlarının kısa, orta ve uzun mesafelerde yapılmasını planlıyoruz. Bunun ilgili yapmış olduğumuz teknik gezide özelikle Batman'dan Hasankeyf ve Hasankeyf'ten Batman'a olacak uzun bir hattın fizibilite çalışmaları içermesindeyiz. Buradaki fizibilite olumlu sonuçları elde edebilirsek, Kantar Köprüsü ile Hasankeyf arasında bir tur teşkil etmeyi ve ziyaretçilerimizi ağırlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Hasankeyf, Batman, Ilısu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hasankeyf'te tekne turları, kano ve su altı sporları yapılacak - Son Dakika
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