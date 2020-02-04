Hasankeyf'te toplantı - Son Dakika
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Hasankeyf'te toplantı

6 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında Hasankeyf Kaymakamlığında toplantı düzenlendi.

Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında Hasankeyf Kaymakamlığında toplantı düzenlendi.

Vali Şahin, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, domuz gribi teşhisiyle Batman Bölge Devlet Hastanesinde karantina altına alınan bir vatandaşın durumunu Çin'de çıkan koronavirüsü ile ilişkilendirerek halkı korku ve paniğe sevk etmenin doğru olmadığını söyledi.

Hasankeyf eski yerleşim alanında hak sahipliği şartlarını taşımayan vatandaşların durumuyla ilgili de açıklama yapan Şahin, Ilısu Barajı ve barajdan etkilenecek olan bölgelerle ilgili kamulaştırma parası almayan kimsenin kalmadığını belirtti.

Baraj sularının yükselmesinin vatandaşların haklarının kaybolması anlamına gelmediğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Kanuna bağlı insanlarız. Hukuk devletiyiz. Kanunlar çerçevesinde hareket ederiz. Bazı basın organlarında bazı şeyler okuyoruz ve çok üzülüyoruz. Devlet malını nasıl tasarruf edileceği mevzuatla bellidir zaten. Bu çerçevede hareket edilecektir. Hiç kimse devletin kamu malına bir fiil olarak ne konabilir ne elde edebilir."

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösali ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Hasankeyf'te toplantı

Hasankeyf, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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