Hasankeyf'te turizm etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Hasankeyf'te turizm etkinlikleri gerçekleştirildi

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Hasankeyf Turizm Etkinlikleri' programı gerçekleştirildi.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla düzenlenen Hasankeyf'teki etkinlikler yamaç paraşütü gösterisi ile start aldı. Ardından sırasıyla, bisiklet turu, trekking doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, su altı dalışı ve su altında bayrak açma, kano etkinliği, jet ski gösterisi, tekne turu ve kamp yerleşiminden sonra etkinlikler yakılan kamp ateşiyle son buldu.

Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi Hasankeyf ilçesinde düzenlenen turizm etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Turizm etkinliklerinde Vali Şahin ile beraber Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü M. İhsan Aslanlı, bazı kamu kurum temsilcileri yer aldı. Limanda bir konuşma yapan Vali Şahin, "Pandemi nedeniyle bu sene Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizin biçimi değişti. Daha sosyal mesafeli, daha açık alanlarda etkinlikler yapıyoruz. Bunun için de en uygun pist, en uygun mekan Hasankeyf. Güzel bir hava, çok güzel tarihi bir mekan. Trekking güzergahı olarak da arkadaşlarımız çalıştılar. İlk etapta trekking güzergahının bir nevi sizler bir test edeceksiniz. Sizlerin tecrübelerinizle bir eksiklik varsa ya da vereceğiniz yeni tavsiyelerle Hasankeyf'in turizm etkinliklerini de şekillendirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında da diğer sportif etkinliklere de nezaret edeceğiz. Katılan tüm arkadaşlarımıza sporseverlerin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" dedi.

Vali Şahin konuşmasının ardından doğa yürüyüşüne katıldı.