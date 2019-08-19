Son Dakika Haberleri: Hasankeyf'teki 650 yıllık Koç Cami yeni yerine yerleştirildi
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Hasankeyf'teki 650 yıllık Koç Cami yeni yerine yerleştirildi

1 saat önce

Hasankeyf'teki 650 yıllık Koç Cami yeni yerine yerleştirildiBATMAN - Ilısu Baraj suları altına kalacak olan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te taşınan eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Hasankeyf'teki 650 yıllık Koç Cami yeni yerine yerleştirildi
BATMAN - Ilısu Baraj suları altına kalacak olan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te taşınan eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yerinden sökülen 650 yıllık Koç Camisi yeni yerine yerleştirildi.
Aktivist Emin Bulut taşınan tam tarihi yapıların Hasankeyf yeni yerleşkesinde müze önünde oluşturulan kültür park alanına getirdiklerini söyledi. Bulut, "Burası için Hasankeyf artık eski ve yeni tarihi eserlerinin yeni yerleşkesidir. 650 yılık Koç Camisi Eyyübüler döneminde yapılmış çok önemli sanatsal eser olarak yapılmıştır. Bu camide yapılan taşlar nakşedilerek ayetlerle ve sahabelerin isimlerini yazarak sanatsal bir tarzlarla işlemiş eski ustalar. Yeni yerleşik yerinde kültür park alanında tekrardan yükselmeye başladı. 650 yılık Koç Cami eski yerinden sökülüp yeni yerinde monte edildi. Umarız eski yapısını eski güzelliğini burada daha iyi bir şekilde yansıtır. Hasankeyf turizmine kültürüne ve medeniyetine daha güzel ve özel bir şekilde yansır umudumuzda bu beklentidedir. Yeni Hasankeyf kültür park alanında İmam Abdullah, Eski Hamam, Kale Kapısı, Tarihi kapılar yeni alan üzerine yerleştirildi. Yeni Hasankeyf alanı turizm destinasyonu açısından baktığımızda daha önemli eserlerin müze ile bütünleşerek ilçe tarihine, kültürüne, doğasına güzel bir şekilde yansımasını bekliyoruz. Hasankeyf'in gerçekten de eski güzelliğini ve doğasını burada göstermesini diliyoruz. Acil olarak yeni Hasankeyf yerleşkesinde ve tarihi eserler arasındaki gezi güzergahların belirlenmesini istiyoruz bu çok önemli, yeni yolların, yeni Hasankeyf'te kültür parka gelecek olan turistlerin rahat edebilmesi müzeyi gezmesi önemlidir. Umarız bu bütünleşmeyi yetkililer sağlar ve Hasankeyf'i hak ettiği yere taşırlar" diye konuştu.
Eski yerleşim yerinden yeni Hasankeyf'e taşınan tarihi yapıların yerleştirilme işlemleri sürüyor.
Hasankeyf, Batman, Ilısu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:08 Kaynak: İHA
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