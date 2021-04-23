Hasankeyf'teki Küçük Saray'ın baraj suyundan etkilenmemesi için yükseltme çalışması yapılıyor - Son Dakika

Batman'daki tarihi Hasankeyf Kalesi yerleşkesinde bulunan ve dolgu çalışmaları nedeniyle kot seviyesi düşen Küçük Saray'ın Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı suyundan etkilenmemesi için yükseltme çalışması başlatıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, AA muhabirine, Hasankeyf'te işlem yapılan son eserin Küçük Saray olduğunu söyledi.

Daha önce Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi, Kale Kapısı, El Rızık Camisi minaresi, Sultan Süleyman Camisi minaresi ve Artuklu Hamamı eserlerinin taşındığını anımsatan Kösalı, yerinde korunan eserler arasında bulunan Küçük Saray'ın yükseltme çalışmalarına başlandığını anlattı.

Küçük Saray'ın eski Hasankeyf'in silueti konumunda olduğunu ifade eden Kösalı, "Konumu itibariyle Dicle Vadisi ve Şahap Vadisi'nin birleştiği noktada yer alan ve yaklaşık 220 metrekare alanında ve 1329 yılında Eyyubiler tarafından yapılmış olan bir yapı. Eski Hasankeyf itibariyle siluet pozisyonundaydı. Dolgu çalışmalarıyla beraber biraz kot olarak aşağıda kaldı. Bu yaptığımız çalışmayla beraber hem baraj sularından etkilenmesini önlemiş oluyoruz hem de yine eski siluet haline getirmiş oluyoruz." dedi.

Yapı ağırlığının temeliyle birlikte 2 bin 316 ton olduğunu aktaran Kösalı, şöyle konuştu:

"33 kaldırma kirişi ile öncelikle başladık. Kaldırma kirişlerini yapının içiyle ve dışı arasındaki temel bağlantısını yapmak için kullandık 90 santimetre kalınlığındaki kaldırma temeliyle beraber bu yapıyı kaldırdık ve 76 kriko kullandık. Bir kriko yaklaşık 50 ton kapasiteli ama bir krikoya gelen yük de şu anda 30 ton civarında. Emniyetli olacak şekilde yapımızı öncelikle 160 santimetre kaldırdık. Altına 150 santimetre temel betonu attıktan sonra 10 santimetre yapıyı aşağı indirip ikinci kademe kaldırma için artık çalışmalara başlayacağız. Öncelikle projeler ve hesap kısmı bu konuda çok değerli hocalarımızla çalıştık ve bugün itibariyle de kaldırmayı sıfır hasarla, herhangi bir sıkıntı olmadan ve sıfır çatlakla tamamladık."

Yükseltme çalışmalarının haziran ayının başında tamamlanmasının planlandığını dile getiren Kösalı, daha sonra da restorasyon çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.