Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor (2) - Son Dakika

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Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor (2)
6 saat önce
TAŞINMASI 4 SAAT SÜRDÜBatman'ın Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, kurulan özel platformla 4 saat sürenle yolculukla saat 12.15 sıralarında yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:19 Kaynak: DHA
TAŞINMASI 4 SAAT SÜRDÜ
Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, kurulan özel platformla 4 saat sürenle yolculukla saat 12.15 sıralarında yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a ulaştırıldı. Güvenlik önlemleri ve mühendislerin titiz çalışmasıyla taşınan tarihi caminin gövdesi, yapılacak çalışmayla platformdan indirilerek yeni yerinde aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek. Çalışmaya katılan mühendis ve çalışanlar, tarihi caminin başırılı şekilde taşınmasının ardından birbirlerini kutladı.?
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