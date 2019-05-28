Son Dakika Haberleri: Hasankeyf yolunda kaza: 1'i ağır 4 yaralı
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Hasankeyf yolunda kaza: 1'i ağır 4 yaralı

2 saat önce

Batman-Hasankeyf karayolu 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Hasankeyf yolunda kaza: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]
Batman- Hasankeyf karayolu 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Hasankeyf yolu Binatlı köyü girişinde meydana geldi. 72 AG 331 plakalı hafif ticari araç ile 72 AC 054 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ambulansları ile Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan H.E. isimli genç kız özel bir hastanede tedavi altına alınırken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:56 Kaynak: İHA
Batman, Hasankeyf, Güncel
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