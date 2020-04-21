Hasankeyf ziyaretçilerini 3 limanda karşılayacak - Son Dakika

Batman'da Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen tarihi Hasankeyf ilçesine ziyaretçiler, 3 liman üzerinden ulaşacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından göl sahasında kalan Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserleri görmeye gelecek yerli ve yabancı turistler için biri yüzer 3 liman inşa ediliyor.

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, AA muhabirine, üreteceği enerji ile ülke ekonomisine büyük katkı sunacak olan Ilısu Barajı'nın su tutmasının ardından oluşacak gölün büyüklüğüne dikkati çekti.

Şaab Vadisi'ndeki antik liman tamamlandı



Hasankeyf Kalesi yakınındaki Şaab Vadisi'nde yapılan antik limanın tamamlandığını belirten Koç, yapımı süren diğer iki limanın ise mayıs sonunda biteceğini kaydetti.

Bunlardan birinin Hasankeyf Müzesi yakınına inşa edildiğini dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"En büyük gezi ve kültür turizm anlamındaki ögesi olan Hasankeyf Kalesi ile yeni yerleşim yeri arasındaki ulaşımı bu limanlarla sağlayacağız. Bu irtibat sağlandıktan sonra misafirlerimiz müze alanında bulunan limandan tekneler vasıtasıyla karşıdaki yüzer limana geçecekler. Oradaki ören yerlerini, kale, darphane ve diğer mekanları ziyaret ettikten sonra aynı yol üzerinden geri dönecekler."

"Salgınının bitişiyle turizm hareketliliğini izleyeceğiz"

Yapımı devam eden üçüncü limanın ise turizmin yanı sıra yörede balıkçılık faaliyetlerine de hizmet sunacağına işaret eden Koç, "Yakın zamanda baraj gölü üzerinde tekne turlarını göreceğiz. Özellikle yeni tip koronavirüs salgınının bitişiyle Hasankeyf'te turizm hareketliliğini izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Koç, tekne faaliyetinde bulunmak için yöre halkının talebinin olduğu aktararak bu konuda Hasankeyf Belediyesinin yetkilendirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvurduklarını aktardı.

"Mezopotamya vadisine deniz geldi"

Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, yıllar önce ilçeye gelen kamu kurumu temsilcilerinin baraj gölünde teknelerle dolaşılacağını kendilerine anlattığını belirterek şunları kaydetti:

"O dönem alay ettiklerini sanıyorduk fakat bugün bu güzellikleri artık görüyoruz. Bizim için hayaldi, gerçek oldu. Bu güzellikleri bize yaşatan devletimize Allah zeval vermesin. İnşallah burada çok daha güzel şeyler olacak. O dönem jet ski ile dendiğinde alay edilmişti ama hükümetimiz dediğini yaptı, sözünü yerine getirdi. Gördüğünüz gibi Mezopotamya vadisine deniz geldi."