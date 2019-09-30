Son Dakika Haberleri: Hasankeyfliler mezarlarını taşıyor
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Hasankeyfliler mezarlarını taşıyor

1 saat önce

12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'te tarihi yapıların ardından, mezarların nakil işlemleri başladı.

12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'te tarihi yapıların ardından, mezarların nakil işlemleri başladı. Mezarlardan çıkarılan kemikler yeni mezarlara defnedilirken, Hasankeyfli aileler sevdiklerini kaybetmenin acısını bir kez daha yaşıyor.

Hasankeyfliler mezarlarını taşıyor

Hasankeyf, Güncel

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:00 
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