Hasankeyfliler mezarlarını taşıyor
1 saat önce
12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'te tarihi yapıların ardından, mezarların nakil işlemleri başladı.
12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'te tarihi yapıların ardından, mezarların nakil işlemleri başladı. Mezarlardan çıkarılan kemikler yeni mezarlara defnedilirken, Hasankeyfli aileler sevdiklerini kaybetmenin acısını bir kez daha yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:00
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