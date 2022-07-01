Hasanlar barajında doluluk yüzde 198'e ulaştı - Son Dakika
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Hasanlar barajında doluluk yüzde 198'e ulaştı

01.07.2022 14:07
Hasanlar barajında doluluk yüzde 198'e ulaştı

Düzce'de etkili olan şiddetli yağış ile beraber Hasanlar Barajı yüzde 198 doluluğa ulaştı.

Düzce'de etkili olan şiddetli yağış ile beraber Hasanlar Barajı yüzde 198 doluluğa ulaştı.

Düzce'de enerji üretilen ve tarım faaliyetlerine su sağlayan Hasanlar Barajı'nda aşırı yağışlar sonrasında doluluk yüzde 198'e ulaştı. Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972'de Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen baraj, 80 metre yüksekliğe sahip. Bu özelliğiyle kentte bulunan iki aktif barajın büyüğü olan Hasanlar Barajı, 26 bin 450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor. Dağlardan gelen sular ile birlikte barajın kapasitesi yüzde 198'e kadar çıktı. Kapasitenin yüzde 500'e kadar dayanabileceğini geçtiğimiz günlerde Düzce Valisi Cevdet Atay açıklamıştı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Hasanlar, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasanlar barajında doluluk yüzde 198'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasanlar barajında doluluk yüzde 198'e ulaştı - Son Dakika
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