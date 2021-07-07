Hasanpaşa Gazhanesi'nin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika

Tarihi alanda; iklim ve karikatür müzesi, bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphaneler ve sosyal alanlar yer alıyor.

Osmanlı endüstriyel mirasının önemli örneklerinden biri olan Hasanpaşa Gazhanesi, 1891 yılında Anadolu Yakası'nın havagazı ihtiyacını karşılamak amacıyla açıldı. 1993 yılında İstanbul'da doğalgazın kullanılmaya başlamasıyla üretime son vererek atıl halde bırakıldı. Gazhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları, yeni dönemde tamamlandı.

Aslına uygun olarak restore edilen tarihi yapılar, 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 19:00'da Müze Gazhane ismiyle ve yeni bir konsept ile İstanbulluların hizmetine sunuluyor. Tarihi alan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kültür-sanat ve medya dünyasının tanınmış isimlerinin katılımıyla hizmete açılacak. Davetlilere alanın gezdirileceği açılış töreninde, İstanbul Kent Orkestrası da bir konser verecek. Program, tarihi makinelerin çalışması, ışık ve lazer gösterisiyle son bulacak.

Toplam 31 bin 500 metrekarelik bir alanı kapsayan 130 yıllık endüstri mirasında; iklim ve karikatür müzesi, bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphaneler, oyun ve etkinlik alanı ile diğer sosyal alanlar yer alıyor.