"Hasar artmadan sigarayı bırakın"

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Serdar Erturan, "Sigarayı bırakma süresine göre akciğerlerde oluşan hasar azalır ya da geri döner. Akciğerlerde ağır hasar gelişmişse geri dönüşü mümkün değildir. Ancak hasar bu düzeye gelmeden sigara bırakılırsa KOAH gibi hastalıkların gelişimi de önlenir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 yılına ait verilerine göre ölüm nedenlerinde KOAH 3'üncü, akciğer kanseri ise 6'ncı sırada yer alıyor. Hergün gazete, radyo, televizyon, internet haberlerine yansıyan trafik kazalarından ölümler 8'inci sırada yer almaktadır. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Serdar Erturan sigara kullanımına bağlı kanserler hakkında bilgiler verdi.

"YÜRÜME VE KOŞMADA ZORLUK YAŞANIR"

Sigaranın yol açtığı zararlara değinen Dr. Serdar Erturan, "Sigara dumanı, akciğerlerimizdeki havayollarımızda ( bronşlarımızda) iltihabi reaksiyona yol açar. Akciğerlerimize gelen yabancı ve zararlı parçacıkların atılımını sağlayan silya adı verilen tüycükler görevlerini yerine getiremezler. Bunların sonucunda havayollarında fazla miktarda mukus ( balgam) yapılır ve bunun sonucunda sigara içen kişi, yılın büyük bölümünü öksürerek ve balgam çıkararak geçirir. Oluşan bu tablo KOAH'ın bir parçası olan kronik bronşittir. Havayollarının daralması sonucu akciğerlere havanın giriş ve çıkışı zorlaşır. Böylece KOAH'ın en önemli bulgusu olan soluk darlığı meydana gelir. Akciğerlerdeki alueol adı verilen hava kesecikleri sigara dumanın etkisiyle zamanla tahrip olur. Buna yine KOAH'ın diğer bir parçası olan amfizem adı verilir. Akciğerlere gelen oksijen bu hava kesecikleri aracılığıyla kana geçtiğinden dokulara oksijen taşınması bozulur. Bunların sonucunda spor yapmak, koşmak, yürümek gibi aktiviteler daha zor yapılır" dedi.

"KOAH VE AKCİĞER KANSERİ ÖNLENEBİLİYOR"

Sigara içmeye devam edilirse istirahatte bile soluk darlığı oluşacağını kaydeden Dr. Erturan, "Sigara dumanındaki zararlı maddeler havayollarındaki hücrelerde kanserleşmeye neden olmalarından dolayı, erkeklerdeki akciğer kanseri ölümlerinin yüzde 90' ı kadınlarda ise yüzde 80' i sigaraya bağlı olarak gelişir. Bu nedenlerle KOAH ve akciğer kanseri önlenebilir hastalıklardır. Sigarayı bırakma süresine göre akciğerlerde oluşan hasar azalır ya da geri döner. Akciğerlerde ağır hasar gelişmişse geri dönüşü mümkün değildir. Ancak hasar bu düzeye gelmeden sigara bırakılırsa KOAH gibi hastalıkların gelişimi de önlenir. Sigara içmemeyi sürdürürken, soluk darlığı ve KOAH gelişimi ile KOAH'a bağlı ölüm riski azalır. Akciğer kanseri gelişme riski azalır. 15-20 yıl sonra akciğer kanseri riski, sigara içenlere göre yüzde 90 azalır" açıklamasında bulundu.

(İHA)