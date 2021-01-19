Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor, hukukçudan kritik uyarı - Son Dakika

Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor, hukukçudan kritik uyarı

19.01.2021 12:11

- Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor, hukukçudan kritik uyarı Avukat Kürşat Hardal, hasar danışmalık şirketlerinin yaşanan iş ve trafik kazaları sonrası birçok vatandaşı mağdur ettiğini belirterek kazazedelere yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

- Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor, hukukçudan kritik uyarı

Avukat Kürşat Hardal, hasar danışmalık şirketlerinin yaşanan iş ve trafik kazaları sonrası birçok vatandaşı mağdur ettiğini belirterek kazazedelere yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

SİVAS - Avukat Kürşat Hardal, hasar danışmalık şirketlerinin yaşanan iş ve trafik kazaları sonrası birçok vatandaşı mağdur ettiğini belirterek kazazedelere yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sivas Barosu Avukatlarından Kürşat Hardal, ülkemizde yaşanan iş kazalarının büyük bir bölümünün eğitim ve denetim eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, "Trafik ve iş kazalarını iki ayrı başlık halinde değerlendirmemiz lazım. Maalesef ülkemizin iş ve trafik kazalarındaki durumu içler acısı halde. Bunun sebebi daha çok trafik ve iş kazalarında dikkatsizlik ön plana çıkıyor. Trafik kazalarında insanlarımız alkollü araç kullanımı, uykusuzluk ve çeşitli etkenlerle birçok kaza meydana geliyor. Bu daha çok yayalar için dikkatsiz ve tedbirsiz bir şekilde yola çıkmalarından kaynaklı veya yaya yolunu yada üst geçitleri kullanmamasından kaynaklı meydana geliyor. Yine iş kazalarının en çok meydana gelmesinin sebebi; işverenlerin denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmemesi, işçilere gerekli ve yeterli eğitimlerin verilmemiş olması ve daha birçok çeşitli etmen bunda etken. İşçiler içinse bilmedikleri tedbirsiz ve dikkatsiz iş yapmalarından kaynaklı olarak meydana geliyor" dedi.

Danışmanlık firmaları mağdur ediyor

Hardal, iş ve trafik kazası sonrası danışmanlık firmalarının kaza zedelere ikinci bir mağduriyet yaşatabileceğinin altını çizip, "Öncelikle vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Hasar danışmanlık şirketi veya her ne nam altında kurulmuş olursa olsun danışmanlık şirketlerine itibar edilmemesi gerekir. Bizzat avukatları aracılığıyla hukuki destek veya yol aramaları doğru olacaktır. Nitekim trafik kazalarında hasar danışmanlık şirketlerinden ve diğer adlar altında kurulmuş şirketlerden aramalar gerçekleştirilerek, vatandaşların vekaletleri alınıp onlar hakkında işlem yapılıyor. Ancak bu yasal bir durum değil, avukatın yapması gereken işi hasar danışmanlık firmaları adı altında şirketler, insanların haklarını gasp etmekteler" dedi.

Yaralılar ve ölenlerin yakınları tazminat talep edebilir

Hardal, iş ve trafik kazaları sonrası yaralı şahsın kendinin ve ölen şahsın yakınlarının sigorta şirketinden tazminat talep etme hakkı bulunduğunu belirterek, "Ölümlü bir trafik kazasında ölenin mirasçıları, destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Bir avukat tuttuktan sonra destekten yoksun kalma talimatını sigorta şirketinden talep edebilirler. Sakatlıklı trafik kazalarındaysa kalıcı sakatlığı olan vatandaşlarımız yine bir avukat vasıtasıyla sigorta şirketlerinden kalıcı sakatlıklarına ilişkin tazminatlarını talep edebilirler. İş kazası eğer ölümlü bir iş kazasıysa ölenin mirasçıları, işverenden destekten yoksun kalma veya manevi tazminat talep edebilirler. Sakatlıkla sonuçlanan iş kazalarında yine kalıcı sakatlığı olan iş kazası mağdurları, işverenden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir" şeklinde konuştu.

Avukatlardan destek alınmalı

Hardal, yaşanacak iş veya trafik kazası sonrası hukuki yolun bir avukat aracılığıyla başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız trafik veya iş kazası geçirdikten sonra kesinlikle bir avukat eşliğinde hukuki yola girsinler. Çünkü, avukat vatandaşın hukuki yoldaki en büyük destekçisi. Hasar danışmanlık şirketleriyse trafik ve iş kazası geçiren vatandaşlarımızdan vekaletname alarak duygularını sömürüyorlar. Bu vekaletnameler usulsüzdür. Vekaletname alarak işlem yürütmeye çalışmaktalar. İnşallah bir an önce bu hasar danışmanlık şirketlerinin önü kapatılarak artık bu işlemlerin avukat vasıtasıyla yürümesi gayesindeyiz. Vatandaşlarımıza buradan şunu söylüyorum, hiçbir şekilde hasar danışmanlık firması adı altında hiçbir firmayla görüşmemeleri, hasar danışmanlık firmalarına itibar etmemelerini ve yalnızca avukatlarıyla bu hukuki yola girmelerini temenni ediyorum. Nitekim, hem maddi olarak hem de manen yıpranacaklardır" dedi.

Yasal olmayan sözleşmelerle mağdur ediyorlar

Danışmanlık şirketlerinin kaza zedeleri maddi ve manevi kayba uğrattıklarını, hak ettikleri tazminatın yüzde 50'sini aldıklarını belirten Hardal, "Hakları kaybolacak, maddi zarara uğrayacaklar. Binlerce lira tazminattan bahsediliyor. Bu tazminatlar hasar danışmanlık şirketlerinin yüzünden kayba uğruyor. Hasar danışmanlık şirketleri usulsüz olan sözleşmeler yapıyorlar, bu sözleşmelerde vatandaşa çıkacak olan tazminatın yüzde 50'sini, yüzde 30'unu almayı vadediyorlar. Bu sözleşmeler yasal değil. Sağlık verilerini ve kişisel verilerini hastanelerden ya da aracılar vasıtasıyla telefon numaralarına ulaşarak aramalar gerçekleştiriyorlar. Buda yasal değil. Çok şükür yeni düzenlemeyle hasar danışmanlık şirketlerinin dava açması ve sigorta tahkim komisyonuna başvurması engellendi. Ancak yine de bu şirketlere ve kalet çıkarılması büyük bir sorumluluk ve sıkıntı doğurmakta. Nitekim çıkan tazminatlar kendi hesaplarına yatıp bu hesaplarda hiçbir şekilde şeffaf olmayıp, vatandaşa misal 300 Bin Lira tazminat çıktıysa 100 Bin lirasını ödeyip size 100 Bin lira çıktı diye beyanlarda bulunuyorlar" şeklinde konuştu.

Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor, hukukçudan kritik uyarı
Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor, hukukçudan kritik uyarı
Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor, hukukçudan kritik uyarı
Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor, hukukçudan kritik uyarı

Trafik Kazaları, İş Kazası, Sigorta, Kaza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor, hukukçudan kritik uyarı - Son Dakika


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