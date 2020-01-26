Hasar gören cami minaresi yıkıldı - Son Dakika
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Hasar gören cami minaresi yıkıldı

6 saat önce

MANİSA'da, geçtiğimiz gün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Hasar gören cami minaresi yıkıldı, System.String[]

MANİSA'da, geçtiğimiz gün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ne bir caminin minaresinin hasar gördüğü belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından cami minaresi geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi merkez üssü olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem sonrasında AFAD tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, Kırağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ndeki bir caminin minaresinde hasar olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caminin etrafında bulunan evleri boşaltarak, geniş güvenlik önlemleri altına cami minaresinin yıkımını gerçekleştirdi.


Kırkağaç, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:14 Kaynak: DHA
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