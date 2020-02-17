Hasar gören evlerin yerine yapılan yeni evler sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasar gören evlerin yerine yapılan yeni evler sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Hasar gören evlerin yerine yapılan yeni evler sahiplerine teslim edildi

7 saat önce

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen zemin kayması sonucu hasar oluşan 14 ev ve ahır yerine yapılan yeni yapılar sahiplerine teslim edildi.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen zemin kayması sonucu hasar oluşan 14 ev ve ahır yerine yapılan yeni yapılar sahiplerine teslim edildi.

İlçenin Çambeli köyünde zemin kayması yaşanan evlerin bulunduğu alanda İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığınca yürütülen çalışmayla köyün alt kısmındaki ev ve ahırların inşaatı tamamlandı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambeli köyü bölgesinde zemin kaymasının ardından 24 bin metrekare alanın kamulaştığını, akabinde inşaat çalışmalarının başladığını söyledi.

Bir ev ve bir ahırın toplam maliyetinin 160 bin lira olduğunu anlatan Masatlı, "Kamulaştırmanın dışında ev ve ahırlar için yaklaşık 1 milyon 890 bin lira harcandı. Bu çalışmaya 2019'da başladık ve hava şartlarına rağmen kısa sürede tamamladık. Malum bölgemiz kış memleketi, dolayısıyla inşaat sektöründe hava faktörü önemli. İlgili kurumlarımızca yapılan çalışmanın ardından şu an itibariyle 14 vatandaşımıza hem evlerini hem de ahırlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Böyle olaylarla karşılaşmak istemediklerini, ancak olası durumda devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Masatlı, aynı bölgede cami, okul ve çocuk parkı yapımı için de çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

2011'in mart ayında 60 haneli Çambeli köyünün kuzey kesiminde meydana gelen zemin kayması sonucu 22 evde irili ufaklı çatlaklar tespit edilmiş, küçük hasarlı binalar onarılmıştı.

Hasar gören evlerin yerine yapılan yeni evler sahiplerine teslim edildi

Ardahan, Posof, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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