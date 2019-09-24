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Hasar gören yollara ekiplerden müdahale

2 saat önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarına bağlı sokakların araç yollarında bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

Hasar gören yollara ekiplerden müdahale, System.String[]

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarına bağlı sokakların araç yollarında bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.


Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışılmaları Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarına bağlı sokaklarda devam etti. Bartın'ın çeşitli noktalarında çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini açıklayan Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye hizmetlerini kentte ihtiyaç duyulan ve talep edilen her noktaya sür'atle ulaştırdıklarını bu kapsamda da Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarına bağlı sokaklarda hasar gören noktaları sıcak asfalt kaplanarak sorunsuz hale getirileceğini söyledi. - BARTIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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